Автозавод «Москвич» ищет дилеров в Сочи

Автомобили «Москвич» начнут поставлять в регионы РФ в феврале. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Автозавод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Сочи. Они объявили об поиске дилеров в 23 городах России.

- Заявки на получение статуса начнут принимать 30 января и закончат 10 февраля, - сообщается на официальных площадках завода в соцсети.

Всего по стране будут функционировать 52 дилерские точки.

К автосалонам-партнерам завод предъявляет ряд требований. Например, нужна инфраструктура для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей. И хотя паркетники преимущественно выпускают с бензиновым мотором, машины с силовой установкой (электродвигателем) также собирают в Москве и продают.