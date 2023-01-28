Жителя Кубани осудят за хранение марихуаны с фермы

37-летний мужчина собрал с фермы дикорастущую марихуану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Отрадненского района Кубани осудят за хранение наркотиков. 37-летний мужчина собрал с фермы дикорастущую марихуану.

- По данным следствия, обвиняемый хранил в домовладении более 200 граммов марихуаны, которую он изготовил для личного употребления из собранных вблизи фермы наркосодержащих частей дикорастущей конопли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань» на время следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дела передано в суд для рассмотрения по существу.