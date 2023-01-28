Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 6:56

Жителя Кубани осудят за хранение марихуаны с фермы

В доме обвиняемого обнаружили более 200 граммов наркотика
Валерия ГОДОВНИКОВА
37-летний мужчина собрал с фермы дикорастущую марихуану

37-летний мужчина собрал с фермы дикорастущую марихуану

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Отрадненского района Кубани осудят за хранение наркотиков. 37-летний мужчина собрал с фермы дикорастущую марихуану.

- По данным следствия, обвиняемый хранил в домовладении более 200 граммов марихуаны, которую он изготовил для личного употребления из собранных вблизи фермы наркосодержащих частей дикорастущей конопли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань» на время следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дела передано в суд для рассмотрения по существу.