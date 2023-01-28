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НовостиОбщество28 января 2023 7:25

Росгвардейцы задержали двух воришек в гипермаркетах Кубани

С нарушителями будет разбираться полиция
Валерия ГОДОВНИКОВА
Местные жители пытались украсть товар в гипермаркетах

Местные жители пытались украсть товар в гипермаркетах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы задержали двух воришек в гипермаркетах Кубани. Нарушителей передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

- В Новороссийске в строительном гипермаркете, расположенном на улице Золотая Рыбка, 37-летний новороссиец взял с витрины перфоратор. Не оплатив его стоимость, мужчина прошел мимо касс, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Действия мужчины вовремя заметили работники магазина и нажали на тревожную кнопку. Похожи случай произошел и в Краснодаре. На улице Западный Обход местная жительница оплатила лишь часть товара. Остальное женщина попыталась пронести, спрятав в сумку.