Местные жители пытались украсть товар в гипермаркетах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы задержали двух воришек в гипермаркетах Кубани. Нарушителей передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

- В Новороссийске в строительном гипермаркете, расположенном на улице Золотая Рыбка, 37-летний новороссиец взял с витрины перфоратор. Не оплатив его стоимость, мужчина прошел мимо касс, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Действия мужчины вовремя заметили работники магазина и нажали на тревожную кнопку. Похожи случай произошел и в Краснодаре. На улице Западный Обход местная жительница оплатила лишь часть товара. Остальное женщина попыталась пронести, спрятав в сумку.