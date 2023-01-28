Посетители могут приобрести местную продукцию по сниженной стоимости Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре заработали 10 ярмарок выходного дня. Торговые ряды с продуктами по сниженной стоимости работают с 8 до 15 часов.

- Свою продуктовую корзину краснодарцы могут пополнить витаминной зеленью, сырами и колбасами, выпечкой, крупами, соленьями и сладостями и многим другим. Около 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на территории нашего края, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», торговые ряды открылись по следующим улицам:

Архитектора Ишунина (около дома № 7/1)

Буденного (между Красной и Рашпилевской)

Уральской (около дома № 170/7)

им. Евдокии Бершанской (рядом с домом № 216/1).

им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11)

им. Дзержинского (вблизи дома № 213)

им. Каляева (вблизи дома № 198)

Бургасской (вблизи дома № 31/1)

Одесской (вблизи дома № 48).

Дополнительная торговая площадка открылась на улице Восточно-Кругликовской - вблизи дома № 38.