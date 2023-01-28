На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заражения COVID-19

Среди новых пациентов 42 женщины и 41 мужчина Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус подтвердился у 42 женщин и 41 мужчины. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре коронавирусом заболели 42 человека, в Сочи - 10, в Армавире - 5, в Тимашевском районе - 3. По двум пациентам прибавилось в Абинском, Гулькевичском, Кавказском, Кущевском, Павловском, Приморско-Ахтарском и Северском муниципалитетах. По одному новому случаю зафиксировано в В Анапе, Ейском, Калининском, Кореновском, Мостовском, Новопокровском, Староминском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом 361 человек. В стационарах – 98, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.