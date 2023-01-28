Благоустройство сквера «Стерео» в Сочи завершат к концу года

На этом пространстве появятся сад, места отдыха, а также кольцевой прогулочный маршрут. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи стартовала реконструкция сквера «Стерео». На этом пространстве появятся сад, места отдыха, а также кольцевой прогулочный маршрут.

- К проекту подошли комплексно, учли исторические особенности знакового места на пересечении туристических маршрутов и все пожелания наших жителей, рассказал в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский. - Здесь будет меньше брусчатки и больше зелени: зона озеленения увеличится на 300 квадратных метров.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», обновление сквера закончат к концу года. Всего в Год архитектуры на курорте благоустроят 30 парков и зон отдыха.