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НовостиОбщество28 января 2023 9:05

В Адыгее осужденный собирал деньги в «общак» для спонсирования экстремизма в колонии

Расследование уголовного дела продолжается
Валерия ГОДОВНИКОВА
Подозреваемый регулярно собирал деньги с осужденных

Подозреваемый регулярно собирал деньги с осужденных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее в отношении осужденного возбудили уголовное дело за участие и финансирование экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

Как стало известно, мужчина отбывает наказание в одной из тюрем республики. Являясь членом запрещенной экстремистской организации на территории России, подозреваемый регулярно собирал деньги с осужденных. Средства шли в «общак» для спонсирования экстремизма.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, - сообщили в Следкоме Адыгеи.