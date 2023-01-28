Сочи самый теплый город страны

В Сочи январь назвали аномально теплым. Синоптики свидетельствуют, что такой зимы на курорте не было много лет.

В Сочи по-прежнему много отдыхающих, и они наслаждаются теплом, отдыхая на зимних пляжах. Однако эту зиму считают и самой бессснежной. По крайней мере первый ее месяц не подарил лыжникам снегопадов в горах. На Красной поляне по-прежнему остро нуждаются в снеге.

Правда, с воскресенья, 29 января, погода на курорте изменится. Синоптики прогнозируют дожди. Но похолодание будет минимальным до +12 градусов.

Напомним, на всей территории Краснодарского края спрогнозировали дожди с мокрым снегом. Будьте внимательны на дорогах!