Максим Бондаренко

Максима Бондаренко переизбрали главой Приморско-Ахтарского района на второй срок. Об этом сообщает пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Депутаты проголосовали за кандидатуру Бондаренко единогласно, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Маским Бондаренко впервые был избран на пост главы района в 2018 году. До назначения сначала в качестве исполняющего обязанности руководителя муниципалитета он занимал должность начальника управления по финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов министерства экономики Краснодарского края. Чтобы работать главой, Максим Бондаренко переехал из Краснодара.