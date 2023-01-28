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НовостиОбщество28 января 2023 10:45

Максима Бондаренко переизбрали главой Приморско-Ахтарского района на второй срок

За него проголосовали единогласно
Ева МУР
Максим Бондаренко

Максим Бондаренко

Максима Бондаренко переизбрали главой Приморско-Ахтарского района на второй срок. Об этом сообщает пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Депутаты проголосовали за кандидатуру Бондаренко единогласно, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Маским Бондаренко впервые был избран на пост главы района в 2018 году. До назначения сначала в качестве исполняющего обязанности руководителя муниципалитета он занимал должность начальника управления по финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов министерства экономики Краснодарского края. Чтобы работать главой, Максим Бондаренко переехал из Краснодара.