Сочи

Игорная зона «Красная Поляна» в Сочи получила награду на премии Tagline Awards 2022.

- Все благодаря уникальной маски, которая позволяет оказаться в любом зале за любым столом и играть, - сообщает пресс-служба игорной зоны. - Такой нет больше нигде в мире.

Церемония награждения победителей прошла в Москве. На ней присутствовали более 500 крупнейших компаний-заказчиков, владельцев, руководителей, PR-специалистов и топ-менеджеров российских digital- и SMM-агентств, дизайн-студий, веб-интеграторов, разработчиков мобильных приложений, а также журналистов, представителей интернет-сервисов и технологических решений.