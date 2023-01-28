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НовостиОбщество28 января 2023 11:07

Автомойщик с подругой устроили отстрел бездомных собак из воздушки на Кубани

Сотрудники полиции проводят проверку
Валерия ГОДОВНИКОВА
Работник автомойки и его 18-летняя знакомая стреляли солью в беспомощных животных из воздушки

Работник автомойки и его 18-летняя знакомая стреляли солью в беспомощных животных из воздушки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автомойщик с подругой устроили отстрел бездомных собак из воздушки на Кубани. Об этом стало известно в соцсетях. Сотрудники МВД взяли дело на контроль.

В станице Брюховецкой местные жители стали свидетелями того, как двое отстреливали собак. Работник автомойки и его 18-летняя знакомая стреляли солью в беспомощных животных . Одна из дворняг оказалась сильно ранена.

- По факту публикации материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по Брюховецкому району, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего и дальнейшего принятия решения согласно действующего законодательства.

Ранее «Комсомолка» сообщала об аналогичном случае жестокости. В Краснодаре ищут подозреваемого в расстреле двух собак. Одна дворняжка умерла, за жизнь второй борются ветврачи.