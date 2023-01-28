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НовостиПроисшествия28 января 2023 11:13

Глава Крымского района прояснил ситуацию по поводу звуков сильного взрыва

Он ответил на беспокойство горожан
Ева МУР
Экстренные службы напугали жителей. Фото: тг-канал Сергея Леся

Экстренные службы напугали жителей. Фото: тг-канал Сергея Леся

Глава Крымского района прояснил ситуацию по поводу звуков сильного взрыва. На громкий хлопок ему пожаловались жители района в соцсети.

- Вижу встревоженные комментарии жителей по передвижению машин оперативных служб. Сегодня в 10:55 ФГКУ «Донской спасательный центр МЧС России» обезвредили авиационную осколочную бомбу времен Великой Отечественной войны, - написал Сергей Лесь на своей странице в соцсети.

Снаряд был обнаружен 25 января в Нижнебаканском сельском поселении в 1,5 км от станицы Неберджаевской. Звук взрыва напугал жителей Киевского сельского поселения.