На курорте занимаются сохранением зеленого фонда Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесопарковую зону Туапсе увеличат на 10 га. На курорте занимаются сохранением зеленого фонда мыса Кадош.

- Сохранение зеленого фонда – сейчас одна из первостепенных задач курортного региона, поэтому подобные территории нам необходимо максимально наделить привилегиями охраняемой местности, – рассказал замглавы Кубани Роман Лузинов.

Увеличение лесопарковой зоны выполнят благодаря включению земельных участков, расположенных на улице Новая. Площадь зеленого пояса составит более 323 га.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Туапсинский район входит в тройку лидеров по количеству особо охраняемых природных территорий регионального значения среди муниципалитетов Краснодарского края. В его границах расположено 46 таких территорий, общая площадь которых достигает порядка 76 тысяч га.