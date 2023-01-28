Двое взрослых и трое детей попали в больницу после ДТП на Кубани

В результате аварии в больницу попали дво взрослых а также дети 10, семи и двух лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

На автодороге «Новопокровская-Плоская» произошло страшное ДТП с пострадавшими. В результате аварии двое взрослых и трое детей попали в больницу.

- Местный 65-летний житель, управляя автомобилем «Рено», не предоставил преимущество в движении двигающемуся во встречном направлении автомобилю «Мазда», под управлением 30-летней жительницы белоглинского района , перевозившей в качестве пассажиров: мужчину и малолетних детей в возрасте 10, семи и двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все участники аварии были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.