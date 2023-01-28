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НовостиОбщество28 января 2023 12:53

В Сочи благоустроят главную улицу поселка Эсто-Садок

Она связывает между собой горнолыжные курорты
Ева МУР
Карта. Улица Эстонская. Фото: мэрия Сочи

Карта. Улица Эстонская. Фото: мэрия Сочи

В Сочи благоустроят главную улицу поселка Эсто-Садок - Эстонскую. Она связывает между собой горнолыжные курорты. Об этом стало известно после заседания градостроительного совета в мэрии Сочи.

- Мнение жителей поселка очень важно в этом случае, поэтому мы провели онлайн-опрос, - уточнили в мэрии курорта.

По итогам опроса составится план благоустройства улицы, чтобы все пожелания были учтены, пояснили на градостроительном совете. Уже известно, что люди голосуют за расширение пешеходных зон, организацию пешеходных переходов и парковок на улице Эстонской.