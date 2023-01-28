Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 13:04

Мэр Сочи наградил победителей Универсиады

Алексей Копайгородский встретился со спортивной молодежью
Ева МУР
Кубки для спортсменов. Фото: администрация Сочи

Кубки для спортсменов. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи наградил победителей Универсиады. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации курорта. Алексей Копайгородский устроил встречу со спортивной молодежью.

- Команды из 15 вузов и ссузов – а это более шестисот студентов – весь прошлый год состязались в восьми видах спорта, - сообщил глава города в своем Телеграм-канале.

В этом году в соревновательную программу между студентами собираются включить лыжные гонки и ГТО. Побороться за награды можно будет в Сочи с февраля по май и с сентября по ноябрь.