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НовостиОбщество28 января 2023 13:14

Краевые онкологи проведут прием жителей Кавказского района

Выездной прием организован в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Ева МУР
Прием будут вести в ЦРБ. Фото: пресс-служба администрации края

Прием будут вести в ЦРБ. Фото: пресс-служба администрации края

Краевые онкологи проведут прием жителей Кавказского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Врачи из Краснодарского краевого онкодиспансера №1 будут вести прием в центральной районной больнице 30 января.

- Это узкие специалисты - онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ, - уточнили в ведомстве.

Предварительно необходимо записаться на прием к ним.

В прошлом году, как сообщает минздрав Кубани, аналогичное обследование прошли 76 тысяч жителей Кубани.