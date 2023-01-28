Прием будут вести в ЦРБ. Фото: пресс-служба администрации края

Краевые онкологи проведут прием жителей Кавказского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Врачи из Краснодарского краевого онкодиспансера №1 будут вести прием в центральной районной больнице 30 января.

- Это узкие специалисты - онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ, - уточнили в ведомстве.

Предварительно необходимо записаться на прием к ним.

В прошлом году, как сообщает минздрав Кубани, аналогичное обследование прошли 76 тысяч жителей Кубани.