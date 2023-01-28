Ярмарка

На ярмарки Краснодара завезли живую рыбу. У жителей краевой столицы появилась возможность приобретать фермерских амуров, карпов и толстолобиков. Об этом сообщают в мэрии города.

- Организаторы строго соблюдают правила Роспотребнадзора, здесь организован контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - уточняет пресс-служба мэрии Краснодара.

Помимо прочего, на ярмарках торгуют овощами, фруктами, зеленью и молочными продуктами со всего Краснодарского края. Ярмарки работают с 8 до 15 часов каждые выходные.