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НовостиОбщество28 января 2023 13:20

На ярмарки Краснодара завезли живую рыбу

Фермерские хозяйства со всего края доставили на ярмарки карпов, амуров и толстолобиков
Ева МУР
Ярмарка

Ярмарка

На ярмарки Краснодара завезли живую рыбу. У жителей краевой столицы появилась возможность приобретать фермерских амуров, карпов и толстолобиков. Об этом сообщают в мэрии города.

- Организаторы строго соблюдают правила Роспотребнадзора, здесь организован контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - уточняет пресс-служба мэрии Краснодара.

Помимо прочего, на ярмарках торгуют овощами, фруктами, зеленью и молочными продуктами со всего Краснодарского края. Ярмарки работают с 8 до 15 часов каждые выходные.