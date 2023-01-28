Паспорта выдают без волокиты. Фото: пресс-служба администрации края

Жителям новых территорий России на Кубани выдали более 19 тысяч паспортов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Всего в регион приехали около 100 тысяч жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, - уточнили в пресс-службе.

В 55 здравницах Краснодарского края находятся 13,5 тысяч переселенцев из Херсонской и Запорожской областей, вынужденно покинувших свои дома. Они живут в Анапе и Геленджике, Темрюкском, Туапсинском и Апшеронского районах края.

Пункты получения российского гражданства находятся непосредственно в месте их размещения. Процедуры упрощены. там им же выдают жилищные сертификаты. Из 8,5 тысяч поданных документов одобрены 5,5 тысяч.