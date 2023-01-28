Мужчине с амнезией, найденному в Ростове на скамейке в одной пижаме, помогли из Адыгеи

Мужчину временно определили в медучреждение. Фото: https://t.me/typical_01

В одном из дворов Ростова местные жители обнаружили на скамейке мужчину в пижаме. Оказалось, что он был недавно выписан из больницы.

- Он ничего не помнит кроме того что он из Адыгеи, - рассказала девушка в соцсетях.

К счастью, история завершилась благополучно. Благодаря быстрому распространению информации в соцсетях, нашлись родственники мужчины.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», его временно определят в медучреждение. Ситуация находится на контроле минздрава Адыгеи.