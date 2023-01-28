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НовостиКарта Кубани28 января 2023 14:50

В Анапе полицейские через соцсети нашли нарушителя правил парковки

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Анапе
Валерия ГОДОВНИКОВА
Водитель Nissan припарковал автомобиль на тротуаре. Фото: пресс-служба МВД России по Анапе

Водитель Nissan припарковал автомобиль на тротуаре. Фото: пресс-служба МВД России по Анапе

Полицейские Анапы проводят постоянный мониторинг соцсетей. В ходе одного из наблюдений правоохранители выявили нарушителя. Водитель Nissan припарковал свой автомобиль на тротуаре.

- Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Анапе установили личность водителя, - сообщили в пресс-службе МВД России по Анапе.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в отношении нарушителя полицейские составили протокол.