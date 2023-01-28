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НовостиОбщество28 января 2023 15:04

Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу на берегу Кубани

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
В автомобиле одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли самодельный обрез, являющийся огнестрельным оружием

В автомобиле одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли самодельный обрез, являющийся огнестрельным оружием

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Успенского района услышал выстрелы со стороны реки Кубань. Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции заметили двоих подозрительных мужчин. В автомобиле одного из них, 30-летнего местного жителя, полицейские обнаружили и изъяли самодельный обрез, являющийся огнестрельным оружием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оказалось, что обрез достался мужчине по наследству. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия.