Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу на берегу Кубани

В автомобиле одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли самодельный обрез, являющийся огнестрельным оружием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Успенского района услышал выстрелы со стороны реки Кубань. Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции заметили двоих подозрительных мужчин. В автомобиле одного из них, 30-летнего местного жителя, полицейские обнаружили и изъяли самодельный обрез, являющийся огнестрельным оружием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оказалось, что обрез достался мужчине по наследству. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия.