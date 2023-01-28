Бесплатной парковкой в Краснодаре могут воспользоваться многодетные семьи и водители электрокаров

В городе увеличили список льготных категорий граждан, которые могут пользоваться бесплатной парковкой. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре увеличился список льготных категорий граждан, которые могут пользоваться бесплатной парковкой. Об этом сообщили пресс-службе администрации Краснодара.

- Это Герои Труда Кубани, многодетные семьи, специалисты, работающие в сфере обеспечения специальной связи, а также владельцы электро- и гибридных автомобилей, - сообщили пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», чтобы воспользоваться данным правом автомобилистам необходимо предоставить документы, подтверждающие их статус. На территории города на данный момент работают более 300 платных муниципальных парковок. Они рассчитаны на более чем девять тысяч мест.