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НовостиОбщество28 января 2023 15:25

В Краснодаре третьи сутки ищут без вести пропавшего 24-летнего парня

Руслан Качановский не выходит на связь с 25 января
Валерия ГОДОВНИКОВА
Парень не выходит на связь третьи сутки. Фото: спасательно-поисковой отряд «ЛизаАлерт»

Парень не выходит на связь третьи сутки. Фото: спасательно-поисковой отряд «ЛизаАлерт»

В Краснодаре третьи сутки ищут без вести пропавшего 24-летнего парня. Руслан Качановский ушел из дома 25 января и не вернулся.

- Приметы:рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, - рассказали в спасательно-поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В день своего ухода пропавший был одет в черную кофту с капюшоном, спортивные штаны цвета хаки и красно-белые кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении Руслана, сообщите по следующим номерам: 8-961-586-39-38 и 8-800-700-54-52.