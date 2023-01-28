Парень не выходит на связь третьи сутки. Фото: спасательно-поисковой отряд «ЛизаАлерт»

В Краснодаре третьи сутки ищут без вести пропавшего 24-летнего парня. Руслан Качановский ушел из дома 25 января и не вернулся.

- Приметы:рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, - рассказали в спасательно-поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В день своего ухода пропавший был одет в черную кофту с капюшоном, спортивные штаны цвета хаки и красно-белые кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении Руслана, сообщите по следующим номерам: 8-961-586-39-38 и 8-800-700-54-52.