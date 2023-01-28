Напал с железной кружкой, как с молотом. 54-летний пациент краснодарской больницы до смерти избил соседа по палате

Мужчину отправили в психушку

Пациент краснодарской первой клинической больницы 18 января насмерть забил пенсионера железной кружкой. Пострадал еще один его сосед по палате. Юрий попал в хирургическое отделение с обострением хронического панкреатита на фоне алкоголизма, сообщил Телеграм-канал "Кубмэш". В четыре часа утра у мужчины случился внезапный приступ ярости. Его соседи по палате - пожилые пациенты. Он напал на обоих с железной кружкой, как с молотом. И безжалостно избил их по головам. В полиции Краснодара так прокомментировали произошедшее.

- По предварительным данным, пострадавший скончался не из-за телесных повреждений, а из-за болезни. Личность правонарушителя установлена. Его, с учетом состояния, поместили в специализированную психиатрическую больницу. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение, - рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.