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НовостиОбщество28 января 2023 15:32

Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью пострадавшими в Новопокровском районе

Все участники аварии находятся в больнице
Валерия ГОДОВНИКОВА
Страшная авария произошла на автодороге «Новопокровская-Плоская». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Страшная авария произошла на автодороге «Новопокровская-Плоская». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью пострадавшими в Новопокровском районе. Страшная авария произошла на автодороге «Новопокровская-Плоская» 28 января в районе 11 часов.

- Установлено, что водитель автомобиля «Рено» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда», двигающемуся во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены двое взрослых и малолетних детей в возрасте 10, семи и двух лет. Пострадавшим оказывается помощь.