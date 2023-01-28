Страшная авария произошла на автодороге «Новопокровская-Плоская». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью пострадавшими в Новопокровском районе. Страшная авария произошла на автодороге «Новопокровская-Плоская» 28 января в районе 11 часов.

- Установлено, что водитель автомобиля «Рено» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда», двигающемуся во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены двое взрослых и малолетних детей в возрасте 10, семи и двух лет. Пострадавшим оказывается помощь.