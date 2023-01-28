22-летний мотоциклист погиб из-за столкновении с ВАЗом в Тимашевском районе

Парень погиб

Мотоциклист погиб при столкновении с ВАЗом в Тимашевском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В станице Роговской 39-летний местный житель на ВАЗ-2106 при развороте с обочины столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 5», под управлением 22-летнего местного жителя, - сообщила руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по краю Ирина Заватская.

Парень скончался на месте до приезда скорой помощи.

Напомним, двое взрослых и трое детей попали в больницу Новопокровского района после ДТП. Прокуратура начала проверку.