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НовостиОбщество29 января 2023 5:05

Что произошло за ночь 29 января в Краснодарском крае

Последние новости на утро 29 января на Кубани
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Последние новости в Краснодарском крае на 29 января

Последние новости в Краснодарском крае на 29 января

Зоозащитница из Адыгеи жалуется на угрозы и пьяные нападения уволенной помощницы.

Учеников пригородной школы в Краснодаре переводят в отдаленную из-за нехватки площадей в классах.

20-летняя Лидия Гусакова из Армавира пошла на ТВ за преображением. Пять лет назад она упала с пятого этажа и врачи собрали ее по частям.

54-летний пациент краснодарской больницы до смерти избил соседа по палате.

Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью пострадавшими в Новопокровском районе.