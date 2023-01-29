Что произошло за ночь 29 января в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае на 29 января
Зоозащитница из Адыгеи жалуется на угрозы и пьяные нападения уволенной помощницы.
Учеников пригородной школы в Краснодаре переводят в отдаленную из-за нехватки площадей в классах.
20-летняя Лидия Гусакова из Армавира пошла на ТВ за преображением. Пять лет назад она упала с пятого этажа и врачи собрали ее по частям.
54-летний пациент краснодарской больницы до смерти избил соседа по палате.
Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью пострадавшими в Новопокровском районе.