В горпарке Майкопа вместо спиленных деревьев высадят 100 новых саженцев

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В парке Майкопа активно спиливают старые аварийные деревья. Они представляют опасность для горожан, особенно при непогоде.

- На месте спиленных, появятся новые. В прошлом году на территории горпарка ликвидировано 20 деревьев, признанных аварийными, а высажено около 900 молодых саженцев. В этом году также проводится компенсационное озеленение, вдоль улицы Пушкина появится 100 саженцев, - сказал мэр Геннадий Митрофанов.

Кроме этого, в горпарке газоны обустраивают системой автополива.