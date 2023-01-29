Научная конференция школьников состоялась в Сочи

Дипломами и памятными знаками были награждены 265 юных ученых. Фото: администрация Сочи

В Сочи прошла XXIII городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». Мероприятие организовывали для школьников. В конференции участвовали не менее 600 обучающихся.

На заочном этапе конференции школьники представили 550 работ, а на заключительном - 400. Юные ученые продемонстрировали свои умения и навыки.

— Конференция служит мощным импульсом инновационной активности, творческого единства ученых, практиков из реального сектора экономики, инициативных педагогов и талантливых учащихся, - сообщила начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проекты школьников оценивало экспертное жюри. По итогам конференции дипломами и памятными знаками были награждены 265 юных ученых.