Крыша двухэтажного дома сгорела в Хостинском районе Сочи

К ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 15 человек личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хостинском районе Сочи в ночь на 29 января вспыхнул пожар на улице Горнострелковой дивизии. Огонь охватил крышу двухэтажного частного дома. Около 02:41 часов пожарные установили, что пожар полыхает на площади 70 квадратных метров.

- В 02:44 часов локализация пожара. Через девять минут ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 03:15 часов. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, эвакуация местных жителей не проводилась. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 15 человек личного состава, четыре единицы техники.