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НовостиПроисшествия29 января 2023 6:33

Замначальника полиции МВД в Адыгее уволили за езду на служебной машине

Полицейский брал авто в личных целях и заправлял на деньги ведомства
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Приговор вступил в силу

Приговор вступил в силу

Бывшего заместителя начальника полиции МВД по Адыгеи осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Игорь Мелихов ездил на служебной машине по личным делам, также катался на авто в отпуске, а заправлял - на деньги ведомства.

Нарушения и неприкрытую наглость выявили сотрудники УФСБ Адыгеи и служба собственной безопасности регионального МВД. Они и задержали полицейского.

- Полковник полиции в личных целях, не связанных с выполнением задач оперативно-служебной деятельности, находясь в отпуске, систематически использовал закрепленное за ним служебное транспортное средство, заправку которого осуществлял горюче-смазочными материалами МВД по Республике Адыгея, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в республиканском ФСБ.

В отношении полковника было возбуждено уголовное дело. Его уволили из органов и оштрафовали. Теперь Мелихов ищет себя в новой сфере деятельности.