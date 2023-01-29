Замначальника полиции МВД в Адыгее уволили за езду на служебной машине

Приговор вступил в силу

Бывшего заместителя начальника полиции МВД по Адыгеи осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Игорь Мелихов ездил на служебной машине по личным делам, также катался на авто в отпуске, а заправлял - на деньги ведомства.

Нарушения и неприкрытую наглость выявили сотрудники УФСБ Адыгеи и служба собственной безопасности регионального МВД. Они и задержали полицейского.

- Полковник полиции в личных целях, не связанных с выполнением задач оперативно-служебной деятельности, находясь в отпуске, систематически использовал закрепленное за ним служебное транспортное средство, заправку которого осуществлял горюче-смазочными материалами МВД по Республике Адыгея, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в республиканском ФСБ.

В отношении полковника было возбуждено уголовное дело. Его уволили из органов и оштрафовали. Теперь Мелихов ищет себя в новой сфере деятельности.