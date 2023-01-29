Мэр Сочи встретился с молодыми спортсменами

Около 70 горожан входят в состав сборных Краснодарского края. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился со спортивной молодежью. Глава города обсудил с юными спортсменами развитие студенческого спорта. Жители Сочи на постоянной основе участвуют в краевых соревнования и даже представляют регион на всероссийском уровне.

- Около 70 горожан входят в состав сборных Краснодарского края. Мы гордимся нашими спортсменами и всячески готовы их поддержать, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам мэра Сочи, активные студенты в университетах и колледжах будут получать повышенную стипендию.