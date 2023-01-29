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НовостиОбщество29 января 2023 7:02

Сильный снегопад обрушился на горнолыжные курорты Сочи

Снежный слой увеличился от 3 до 8 сантиметров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Температура воздуха составляет - 6 градусов. Фото: соцсети

Температура воздуха составляет - 6 градусов. Фото: соцсети

На горнолыжных курортах Сочи в ночь на 29 января прошел обильный снег. Осадки в горах ждали очень долго время. В настоящее время снежный слой увеличились от трех до восьми сантиметров.

- На склонах более 2200 метров высота снега к утру 29 января - 138 сантиметров. За минувшую ночь сугробы подросли на восемь сантиметров, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

На данный момент, в горах можно наблюдать туман. Температура воздуха составляет - 6 градусов. Видимость - от 500 метров до пяти километров.

На высоте в 1600 метров прибавилось четыре сантиметра снега, на высоте 1100 метров - три сантиметра.