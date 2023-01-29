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НовостиОбщество29 января 2023 7:30

Более двух километров дорог заменят в Губернском микрорайоне Краснодара

Продолжается реконструкция улиц Батуринской и Чепигинской
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
После завершения работ появится четырехполосная автомобильная дорога с велодорожками. Фото: администрация Краснодара

После завершения работ появится четырехполосная автомобильная дорога с велодорожками. Фото: администрация Краснодара

В Губернском микрорайоне Краснодара планируют заменить дорогу протяженностью 2,3 километра. В настоящее время продолжается реконструкция улиц Батуринской и Чепигинской, а также стартуют работы на Яснополянской.

- После завершения работ появится четырехполосная автомобильная дорога с велодорожками, уличным освещением и ливневой канализацией, — рассказала и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

К слову, работы стартовали лето 2022 года. Как удалось узнать "КП"-Кубань", участок дороги от улицы Батуринской до Яснополянской работы завершены на 85%.