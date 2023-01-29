Прокуратура организовала проверку по факту гибели троих детей в пожаре на Кубани

Проверка продолжается

Трагедия произошла утром 29 января в Курганинском районе Краснодарского края. В доме, где проживала многодетная семья, вспыхнул пожар. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела трех малолетних детей. После случившегося прокуратура организовала проверку.

- Прокуратура Курганинского района организовала проверку по факту пожара, произошедшего по улице Мира в поселке Октябрьском Курганинского района. В результате пожара погибли трое малолетних детей, двое госпитализированы вместе с матерью в медицинскую организацию, - отметили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.