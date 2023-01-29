Каждый день на маршрутах города курсирует не менее 800 автобусов. Фото: администрация Сочи

Сочи дополнительно получит 51 автобус на природном газе по нацпроекту. Общее количество транспорта на чистом виде топлива увеличат до 500 штук. Каждый день на маршрутах города курсирует не менее 800 автобусов.

- Были определены места для четырех заправочных комплексов. Также в прошлом году в Сочи появились 16 станций быстрой зарядки для электромобилей, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте планируют установить дополнительно 18 станций зарядки для электромобилей. Они появятся до конца 2023 года.