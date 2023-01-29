На Кубани отмечают 80-ю годовщину освобождения Кавказского и Тбилисского районов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

29 января отмечается 80-ю годовщина освобождения Кавказского и Тбилисского районов Краснодарского края. Именно в этот день нацистов выбили с укрепленных позиция данных муниципалитетов.

- Гитлеровские войска, когда уводили свои войска, практически уничтожили всю промышленность Кропоткина. Тбилисскую оставили без боя, но взорвали местный вокзал и сожгли школу. На железнодорожных путях немцы оставили военную технику и боеприпасы. Но до полного освобождения Кубани еще было долгих восемь месяцев, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Кавказский район попал под влияние немецко-фашистской армии в начале августа 1942 года. Оккупация Тбилисского района началась 8 августа 1942 года. Оба района освободили 29 января 1943 года.