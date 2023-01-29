На Кубани за сутки выявили 59 случаев COVID-19

Данные по коронавирусу на 29 января

В Краснодарском крае продолжают выявлять заболевших коронавирусом. По данным на 29 января, за последние сутки COVID-19 заразились 59 человек, в том числе 12 детей.

Самым зараженным стал Краснодар, в нем зафиксировали 29 случаев заболевания. По четыре заболевших выявили в Армавире, Сочи и Кавказском районе. По два человека с коронавирусом госпитализировали в Геленджике, Каневском, Крыловском и Курганинском районах. Единичные случаи отмечены в Горячем Ключе, Ейском, Калининском, Красноармейском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Северском, Темрюкском, Тимашевском и Успенском районах.

В настоящее время в стационарах лечатся 102 пациента.