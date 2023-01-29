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НовостиПроисшествия29 января 2023 9:27

Четыре многоэтажки в Центральном округе Краснодара остались без тепла из-за аварии

На месте ведутся восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На месте работает аварийная бригада

На месте работает аварийная бригада

В Центральном районе Краснодара случилась авария на теплотрассе. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

- Подачу тепла приостановили из-за прорыва теплотрассы в районе улицы Ставропольской, 80. Сейчас на месте работают 4 специалиста АО «Краснодаретеплосеть» и 2 единицы техники, - сообщили в МЦУ Краснодара.

По информации ЕДДС, в зону аварийного отключения попали четыре многоквартирных дома. О сроках завершения работ в диспетчерской службе не уточнили.