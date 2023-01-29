В очереди на паромы через Керченскую переправу ожидают 88 машин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Со стороны Краснодарского края на перехватывающей парковке скопилось 88 машин. Все они ожидают паромы через Керченскую переправу. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.

- На месте развернуты пункты обогреваю. Волонтеры раздают воду. Здесь же можно поесть в столовой, - сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки, 28 января, паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 269 автомобилей и 301 пассажира.

На подъезде к Керченскому мосту есть еще дополнительные стоянки, но они переведены в резерв за ненадобностью.