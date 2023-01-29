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НовостиПроисшествия29 января 2023 10:34

На Кубани пресекли тайную перевозку молодых бычков

Животных поставили на карантин
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/depveterinariikraya

Фото: t.me/depveterinariikraya

Бычков пытались перевезти без необходимых документов через Краснодарский край. Машину с животными остановили в Гулькевичском районе.

- На Кубани пресекли тайную перевозку животноводческого груза. Во время дежурства ветеринары выявили в одном из грузовиков двух бычков в возрасте 20-25 дней без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие местности, из которой они транспортировались, - сообщили в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

Животные поставлены на карантин, владельцу грозит штраф.