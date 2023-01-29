Неделя профилактики онкологических заболеваний стартует на Кубани с 30 января

Акцию приурочили к Международному дню борьбы против рака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае с 30 января стартует неделя профилактики онкологических заболеваний. Мероприятия будут проводить до 5 февраля. Акцию приурочили к Международному дню борьбы против рака.

– Снижение показателей смертности от новообразований является важной задачей национального проекта. Ее решение невозможно без улучшения диагностики и повышения частоты распознавания злокачественных новообразований на ранних стадиях, - рассказал главврач клинического онкологического диспансера Роман Мурашко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, врачи будут выезжать в Кавказский и Брюховецкий районы. В Краснодаре в микрорайоне имени Маршала Жукова 2 февраля пройдет физкультурно-оздоровительная акция. Во всех образовательных и медицинских учреждениях Кубани пройдут лекции по здоровому образу жизни.