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29 января 2023 11:08

В Кропоткине ищут мужчину, изрезавшего двоих местных жителей

Пострадавшие госпитализированы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Налетчику грозит уголовное дело

Налетчику грозит уголовное дело

В ночь на 29 января возле круглосуточного магазина в Кропоткине произошла поножовщина. По словам очевидцев, неизвестный в неадекватном состоянии изрезал двоих мужчин. Пострадавшие госпитализированы, а налетчика ищет полиция.

- Около 01:25 в дежурную часть поступило сообщение от очевидцев о том, что по улице Красной города Кропоткина происходит драка. Сотрудники ППС выяснили, что произошел конфликт и неизвестный нанес ножевые ранения мужчинам 36 и 37 лет, они доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются, в том числе, устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.