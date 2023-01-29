В Кропоткине ищут мужчину, изрезавшего двоих местных жителей

Налетчику грозит уголовное дело

В ночь на 29 января возле круглосуточного магазина в Кропоткине произошла поножовщина. По словам очевидцев, неизвестный в неадекватном состоянии изрезал двоих мужчин. Пострадавшие госпитализированы, а налетчика ищет полиция.

- Около 01:25 в дежурную часть поступило сообщение от очевидцев о том, что по улице Красной города Кропоткина происходит драка. Сотрудники ППС выяснили, что произошел конфликт и неизвестный нанес ножевые ранения мужчинам 36 и 37 лет, они доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются, в том числе, устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.