Под Новороссийском спасателям пришлось снимать с дерева кошку, просидевшую на нем 3 дня

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В поселке Верхнебаканский под Новороссийском местные жители забили тревогу. Они заметили кошку на дереве, которая кричит уже три дня, но самостоятельно не спускается. Неравнодушные вызвали спасателей.

- К нам обратились жители. Они сообщили, что кошка три дня сидит на высокой сосне и самостоятельно она не может спуститься. Спасатели выехали на место, при помощи приставной лестницы залезли на дерево и сняли кошечку, а затем передали ее хозяйке, - сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Пушистого питомца откармливают, кошка чувствует себя хорошо.