В Сочи при пожаре в 4-этажном доме эвакуировали 40 человек

Огонь охватил 300 квадратных метров.

В сочинском поселке Красная Поляна загорелась крыша четырехэтажного частного дома. Пожар вспыхнул на улице Защитников Кавказа около 13:54 часов. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.

- В 14:14 часов по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание на площади 200 квадратных метров. Сразу же было эвакуировано 40 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За считанные минуты огонь распространился еще на 100 квадратных метров. В 15:19 часов пожарные смогли локализовать огонь на площади 300 квадратных метров.

Работали два звена газодымозащитной службы. В 15:58 часов удалось полностью ликвидировать открытое горение.

Привлекалось от РСЧС 48 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 32 человека, девять единиц техники.