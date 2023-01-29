Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 12:31

В Сочи при пожаре в 4-этажном доме эвакуировали 40 человек

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Огонь охватил 300 квадратных метров.

Огонь охватил 300 квадратных метров.

В сочинском поселке Красная Поляна загорелась крыша четырехэтажного частного дома. Пожар вспыхнул на улице Защитников Кавказа около 13:54 часов. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.

- В 14:14 часов по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание на площади 200 квадратных метров. Сразу же было эвакуировано 40 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За считанные минуты огонь распространился еще на 100 квадратных метров. В 15:19 часов пожарные смогли локализовать огонь на площади 300 квадратных метров.

Работали два звена газодымозащитной службы. В 15:58 часов удалось полностью ликвидировать открытое горение.

Привлекалось от РСЧС 48 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 32 человека, девять единиц техники.