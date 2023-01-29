Благотворительный фонд на Кубани ищет спонсора для покупки грузовика

Фото благотворительного фонда

Благотворительный фонд «Добро и Дело» из Краснодарского края уже почти год помогает Донбассу: населению и военнослужащим ЛДНР отправили более 400 тонн продуктов питания, тёплой одежды, медикаментов, снаряжения. Но объемы помощи постоянно растут, растут расстояния поездок. И добровольцы ищут спонсора для покупки еще одного грузовика.

- Аренда фур нам не по карману, и мы считаем, что лучше эти средства потратить на помощь. Поэтому мы ищем спонсора, который может приобрести грузопассажирский полноприводный автомобиль ГАЗ «Садко Next», а также двухосный прицеп для нашего «Соболя», - сообщают сотрудники фонда.

Грузовик с прицепом позволит в разы нарастить оказание благотворительной помощи новым территориям России. По всем вопросам и предложения обращаться по телефону: 8 (918) 969 94 15 Еременко Игорь Васильевич.