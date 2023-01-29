Баню на колесах отправили из Краснодарского края в зону СВО

Фото: фонд «Добро и дело»

Еще одну баню отправили из Краснодарского края на передовую. Ее специально изготовили в станице Динской. С наступлением холодов парная помогает решить не только проблему личной гигиены: в ней элементарно можно погреться.

- Волонтер Максим Заварзин помог доставить баню в Ростов. Скоро она доедет до Запорожской области, - сообщили в благотворительном фонде.

Стоит отметить, что это уже третья баня, которая была изготовлена для участников спецоперации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что благотворительный фонд на Кубани ищет спонсора для покупки грузовика. Волонтеры сообщают, что это необходимо для помощи в перевозке гуманитарной помощи.