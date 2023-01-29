Прокуратура организовала проверку после пожара жилого дома на улице Защитников Кавказа в Сочи

Пострадавших нет.

В сочинском поселке Красная Поляна на улице Защитников Кавказа вспыхнул пожар. Огонь распространился на четвертом этаже жилого дома. В настоящее время пожар потушил. Прокуратура организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что из жилого дома во время пожара эвакуировали 40 человек. Пострадавших нет.