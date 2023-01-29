На Кубани три человека пострадали при пожаре на заводе керамики

Пострадавших выносили на носилках. Фото: t.me/labinsk_online

В Лабинске на заводе по изготовлению керамики 29 января вспыхнул пожар. Огонь охватил 100 квадратных метров. В результате ЧП пострадали 3 человека.

- Сообщение о возгорании на улице Красной поступило в 15:07. В 16:26 объявлена ликвидация пожара. На тушение привлечено от МЧС России 6 человек, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Местные жители предполагают, что причиной возгорания мог стать газовый баллон. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.